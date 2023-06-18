Защитник «Алании» Кочиев переходит в «Пафос»

Как стало известно «СЭ», защитник Хетаг Кочиев покидает «Аланию» и переходит в кипрский «Пафос» в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне 23-летний россиянин провел за «Аланию» 28 игр, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Его контракт с владикавказцами истекает в конце сезона.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кочиева в 700 тысяч евро.