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Сегодня, 03:15

Защитник «Алании» Багаев: «Мы закончим сезон в пятерке»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Защитник «Алании» Алан Багаев оценил результаты команды на старте сезона-2024/25.

«С чем связан тяжелый старт «Алании» в новом сезоне? Есть сразу несколько факторов, которые влияют на не самые лучшие результаты в начале чемпионата. Но думаю, что мы закончим сезон в пятерке», — приводит Legalbet слова Багаева.

После 12 туров Мелбет-Первой лиги-2024/25 «Алания» занимает 15-е место в таблице с 11 очками.

Источник: Legalbet
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«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
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«Чайка» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сокол»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
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«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 12 6 6 0 10-4 24
2
 Торпедо 12 5 7 0 19-11 22
3
 Урал 12 6 3 3 17-11 21
4
 Черноморец 12 6 2 4 18-15 20
5
 Балтика 12 5 5 2 12-9 20
6
 Чайка 12 4 5 3 15-11 17
7
 Сочи 12 4 5 3 17-14 17
8
 Родина 12 4 5 3 13-12 17
9
 Енисей 12 5 1 6 13-13 16
10
 Нефтехимик 12 4 4 4 11-13 16
11
 Ротор 12 3 6 3 9-8 15
12
 Сокол 12 3 6 3 8-11 15
13
 СКА-Хаб. 12 4 3 5 11-18 15
14
 КАМАЗ 12 4 2 6 11-9 14
15
 Алания 12 2 5 5 6-9 11
16
 Шинник 12 2 5 5 7-13 11
17
 Уфа 12 2 4 6 10-15 10
18
 Тюмень 12 1 2 9 8-19 5
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Уфа – СКА-Хаб.
 - : -
5.10 16:00
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Шинник – Енисей
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