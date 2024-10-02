Защитник «Алании» Багаев: «Мы закончим сезон в пятерке»

Защитник «Алании» Алан Багаев оценил результаты команды на старте сезона-2024/25.

«С чем связан тяжелый старт «Алании» в новом сезоне? Есть сразу несколько факторов, которые влияют на не самые лучшие результаты в начале чемпионата. Но думаю, что мы закончим сезон в пятерке», — приводит Legalbet слова Багаева.

После 12 туров Мелбет-Первой лиги-2024/25 «Алания» занимает 15-е место в таблице с 11 очками.