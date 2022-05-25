Защитник «Акрона» сравнил уровень заработной платы игроков в командах Сербии и России

Защитник футбольного клуба «Акрон» Иван Рогач сравнил уровень заработной платы игроков в командах Сербии и России.

«Разница Сербии и России в том, что российскому футболисту вообще нет смысла уходить в европейские чемпионаты. Половина команд ФНЛ в состоянии платить больше, чем почти все клубы сербской суперлиги. Возьмем в качестве примера «Чукарички» и «ТСЦ» — светлые точки в сербском футболе среди частных клубов. Они могут платить приличную зарплату, причем стабильно. Там игроки думают только о футболе. А в остальных командах игрокам нужно пахать, чтобы пробиться в Европу. То, что у нас считается средней зарплатой, в России мизерные деньги», — сказал Рогач Metaratings.ru.

«Акрон» по итогам сезона-2021/22 Футбольной национальной лиги (ФНЛ) занял девятое место в таблице. Тольяттинский клуб набрал 58 очков в 38 встречах прошедшего сезона.