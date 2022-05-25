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Защитник «Акрона» сравнил уровень заработной платы игроков в командах Сербии и России

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник футбольного клуба «Акрон» Иван Рогач сравнил уровень заработной платы игроков в командах Сербии и России.

«Разница Сербии и России в том, что российскому футболисту вообще нет смысла уходить в европейские чемпионаты. Половина команд ФНЛ в состоянии платить больше, чем почти все клубы сербской суперлиги. Возьмем в качестве примера «Чукарички» и «ТСЦ» — светлые точки в сербском футболе среди частных клубов. Они могут платить приличную зарплату, причем стабильно. Там игроки думают только о футболе. А в остальных командах игрокам нужно пахать, чтобы пробиться в Европу. То, что у нас считается средней зарплатой, в России мизерные деньги», — сказал Рогач Metaratings.ru.

«Акрон» по итогам сезона-2021/22 Футбольной национальной лиги (ФНЛ) занял девятое место в таблице. Тольяттинский клуб набрал 58 очков в 38 встречах прошедшего сезона.

Источник: https://metaratings.ru/news/rogach-raznitsa-mezhdu-serbiey-i-rossiey-v-tom-chto-rossiyskim-futbolistam-net-smysla-uezzhat-v-evro-1274942/
ФК Акрон
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