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Зарема Салихова загадала бы на Новый год возвращение Промеса в «Спартак»

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Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что хотела бы загадать в новогоднюю ночь.

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«Я бы загадала в новогоднюю ночь, чтобы Промес вернулся в «Спартак» и сделал команду чемпионом в 2025 году», — цитирует Metaratings.ru Салихову.

По ее словам, была бы красивая история, если бы 32-летний голландец завершил карьеру в московском клубе.

«Промес — душа клуба. С Промесом в «Спартаке» у «Краснодара» и «Зенита» не было бы шанса на чемпионство», — заявила Салихова.

Промес выступал в «Спартаке» с 2014 по 2018 годы и с 2021-го по 2024-й. В марте этого года он был задержан в ОАЭ, также он проходит обвиняемым по двум делам в Нидерландах.

На счету Промеса 192 матча и 94 мяча за «Спартак». Сейчас он выступает за команду «Дубай Юнайтед» во втором дивизионе чемпионата ОАЭ.

На зимний перерыв в РПЛ «Спартак» ушел на третьем месте в турнирной таблице. Москвичи набрали 37 очков в 18 матчах, отставание от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» — 2 очка.

Источник: metaratings.ru
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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 Урал 21 10 7 4 31-21 37
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 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
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