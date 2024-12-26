Зарема Салихова загадала бы на Новый год возвращение Промеса в «Спартак»

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что хотела бы загадать в новогоднюю ночь.

«Я бы загадала в новогоднюю ночь, чтобы Промес вернулся в «Спартак» и сделал команду чемпионом в 2025 году», — цитирует Metaratings.ru Салихову.

По ее словам, была бы красивая история, если бы 32-летний голландец завершил карьеру в московском клубе.

«Промес — душа клуба. С Промесом в «Спартаке» у «Краснодара» и «Зенита» не было бы шанса на чемпионство», — заявила Салихова.

Промес выступал в «Спартаке» с 2014 по 2018 годы и с 2021-го по 2024-й. В марте этого года он был задержан в ОАЭ, также он проходит обвиняемым по двум делам в Нидерландах.

На счету Промеса 192 матча и 94 мяча за «Спартак». Сейчас он выступает за команду «Дубай Юнайтед» во втором дивизионе чемпионата ОАЭ.

На зимний перерыв в РПЛ «Спартак» ушел на третьем месте в турнирной таблице. Москвичи набрали 37 очков в 18 матчах, отставание от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» — 2 очка.