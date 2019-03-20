Заместитель директора "Тюмени" – о снятии с команды 6 очков: "Будем подавать апелляцию на решение КДК"

Заместитель директора "Тюмени" Алексей Харламов сообщил "СЭ", что клуб планирует подавать апелляцию на решение КДК РФС снять с команды шесть очков в розыгрыше ФНЛ сезона 2018/19.

4 января 2019 года Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил обращение футболистов Шайморданова, Шумейко и Фурсина к футбольному "Тюмени". CAS указал, что клуб обязан выплатить футболистам премии в размере 997 тысяч 500 рублей каждому. Так как клуб не выполнил решение CAS, в соответствии со статьей 110 регламента было принято решение снять с "Тюмени" 6 очков.

– Конечно, будем подавать апелляцию. Юристы этим занимаются, - сказал Харламов. (Арман Мкртчян)