Заместитель директора «Енисея» покинул клуб

Заместитель директора «Енисея» Роман Суровцев покинул клуб, сообщает официальный сайт команды.

«Енисей» и директор Алексей Ивахов благодарят Романа Владимировича за проделанную работу и желают дальнейших успехов», — говорится в сообщении.

Ранее клуб покинул и прежний директор — Денис Рубцов.

После 25 матчей команда идет в зоне вылета чемпионата Олимп — ФНЛ, набрав 25 очков.