Заместитель директора «Енисея» покинул клуб
14:21
Заместитель директора «Енисея» Роман Суровцев покинул клуб, сообщает официальный сайт команды.
«Енисей» и директор Алексей Ивахов благодарят Романа Владимировича за проделанную работу и желают дальнейших успехов», — говорится в сообщении.
Ранее клуб покинул и прежний директор — Денис Рубцов.
После 25 матчей команда идет в зоне вылета чемпионата Олимп — ФНЛ, набрав 25 очков.
Дополнительная информация
https://фк-енисей.рф/2019/12/18/замдиректора-фк-енисей-роман-суров/
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