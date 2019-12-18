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Заместитель директора «Енисея» покинул клуб

14:21
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Заместитель директора «Енисея» Роман Суровцев покинул клуб, сообщает официальный сайт команды.

«Енисей» и директор Алексей Ивахов благодарят Романа Владимировича за проделанную работу и желают дальнейших успехов», — говорится в сообщении.

Ранее клуб покинул и прежний директор — Денис Рубцов.

После 25 матчей команда идет в зоне вылета чемпионата Олимп — ФНЛ, набрав 25 очков.

Дополнительная информация

https://фк-енисей.рф/2019/12/18/замдиректора-фк-енисей-роман-суров/

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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