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Юрий Уткульбаев: «Пока есть шансы доиграть весь сезон, надо пытаться это сделать»

02:56
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Главный тренер «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев считает, что сезон нужно доиграть. По его мнению, если матчи возобновятся в РПЛ, то должны возобновиться и в ФНЛ.

— Пока есть шансы доиграть весь сезон, надо пытаться это сделать, — заявил «Известиям» Юрий Уткульбаев. — Если РФС и РПЛ рассчитывают довести до конца соревнования в Премьер-лиге, то почему это невозможно сделать в ФНЛ и ПФЛ? Если же РПЛ так и не возобновит сезон, то понятно, что и мы закончим. Но если там могут доиграть, то почему мы не можем? Не надо говорить, что мы не успеваем. Нам не нужно в следующем сезоне выступать в еврокубках, поэтому времени завершить сезон в ФНЛ гораздо больше, чем в РПЛ. Мы можем сыграть и в августе, сделав перед следующим чемпионатом всего одну неделю перерыва — мы и так уже достаточно отдохнули в этот карантин. У нас пока есть время, чтобы доиграть оставшиеся 11 туров. А в ПФЛ нужно провести еще меньше матчей — им вообще не проблема доиграть сезон летом.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1006264/aleksei-fomin/bitsia-do-kontca-pretendenty-na-mesto-v-elite-protiv-finisha-sezona-fnl

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