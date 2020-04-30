Юрий Уткульбаев: «Пока есть шансы доиграть весь сезон, надо пытаться это сделать»

Главный тренер «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев считает, что сезон нужно доиграть. По его мнению, если матчи возобновятся в РПЛ, то должны возобновиться и в ФНЛ.

— Пока есть шансы доиграть весь сезон, надо пытаться это сделать, — заявил «Известиям» Юрий Уткульбаев. — Если РФС и РПЛ рассчитывают довести до конца соревнования в Премьер-лиге, то почему это невозможно сделать в ФНЛ и ПФЛ? Если же РПЛ так и не возобновит сезон, то понятно, что и мы закончим. Но если там могут доиграть, то почему мы не можем? Не надо говорить, что мы не успеваем. Нам не нужно в следующем сезоне выступать в еврокубках, поэтому времени завершить сезон в ФНЛ гораздо больше, чем в РПЛ. Мы можем сыграть и в августе, сделав перед следующим чемпионатом всего одну неделю перерыва — мы и так уже достаточно отдохнули в этот карантин. У нас пока есть время, чтобы доиграть оставшиеся 11 туров. А в ПФЛ нужно провести еще меньше матчей — им вообще не проблема доиграть сезон летом.