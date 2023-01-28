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Уткульбаев утвержден на посту главного тренера «Рубина»

Виталий Косик
Корреспондент
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Юрий Уткульбаев.

Юрий Уткульбаев утвержден в должности главного тренера «Рубина», сообщает пресс-служба казанской команды.

Соглашение с тренером подписано до конца сезона-2022/23.

Ранее Уткульбаев работал в «Актобе» и «Нефтехимике».

После ухода Леонида Слуцкого был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина».

Казанская команда занимает 3-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков за 20 матчей.

Источник: https://t.me/fcrk1958/10781

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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ТБ 23.5

15%

2.12
Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
Юрий Уткульбаев
1
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И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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Балтика – СКА-Хаб.
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