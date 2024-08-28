Савичев — о «Торпедо»: «Сердце кровью обливается, глядя на то, что происходит с родным клубом»

Бывший футболист «Торпедо», «Олимпиакоса», «Саарбрюккена», «Санкт-Паули» и сборной СССР Юрий Савичев в интервью «СЭ» поделился мнением о ситуации в «Торпедо».

— Как в «Торпедо» вознаграждали за такие победы, как над «Штутгартом»?

— Ой, как помнить почти через 40 лет... Одно точно могу сказать — не обидели. «Торпедо» тогда была не бедная команда. Завод ЗИЛ еще работал на всю мощь — и футболисты ни в чем не нуждались. И директор, и вся администрация относились к нам внимательно. Думаю, что в тот период ни «Спартак», ни «Динамо», ни ЦСКА по финансам к нам даже близко не стояли.

Это потом уже в «Торпедо» все посыпалось, цирк какой-то начался... Я на все это со стороны смотрел и переживал. Брата спрашивал, он руками разводил: «А что я могу сделать?» Надеюсь, после ввода в строй нового стадиона все-таки вернется настоящее «Торпедо». Потому что смотришь на все, что уже много лет происходит с родным клубом, — и сердце кровью обливается.

— А сейчас от того «Торпедо» — только историческая лестница с рисунками знаменитых игроков команды. В том числе и вашим.

— Да, как-то мы с Лехой Прудниковым там побывали, фотографировались. Приятно было! И очень надеюсь, что на новом стадионе лестница сохранится.

Но вообще, честно скажу, мне очень обидно за то, что происходит с «Торпедо». И ветераны звонят, и болельщики пишут, делятся болью. Если мой родной клуб хочет вернуть себе славу, то не должен забывать про тех, кто эту славу добывал! Недавно (этот фрагмент интервью Савичев попросил добавить несколько дней назад. — Прим. И.Р.) отмечалось столетие «Торпедо». Ладно, не пригласили меня — я живу далеко и ни на что не жалуюсь. Но как можно было не уделить внимание ветеранам, не позвать их на матч, не накрыть стол элементарно в знак уважения! Зато там хватало людей, которых никто не знает.

Узнав это, просто шок испытал. Больно и стыдно. О том же мне говорили и болельщики, которые хотят видеть в такие дни на стадионе старое поколение игроков, несущих в себе торпедовские традиции. А как можно было отодвинуть от дел Вячеслава Жендарева, человека, который больше чем полжизни отдал «Торпедо»? Такие люди, как он, как мой брат и многие другие, заслуживают от «Торпедо» пожизненной пенсии. А они вынуждены в далеко не юном возрасте бегать, чтобы куда-то устроиться.