Юрий Газзаев покидает «Шинник»
20:05
Главный тренер вылетевшего из Олимп-ФНЛ ярославского «Шинника» Юрий Газзаев не останется в клубе.
— Действительно, мой контракт истекает 31 мая, и продлевать его не будем, — сообщил Газзаев «СЭ».
«Шинник» по итогам сезона занял последнее место в Олимп-ФНЛ и впервые в истории российских чемпионатов вылетел во второй дивизион.
(Юрий Голышак)
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