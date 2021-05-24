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Юрий Газзаев покидает «Шинник»

20:05
Юрий Газзаев. Фото ФК «Шинник»
Юрий Газзаев. Фото ФК «Шинник»
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Главный тренер вылетевшего из Олимп-ФНЛ ярославского «Шинника» Юрий Газзаев не останется в клубе.

— Действительно, мой контракт истекает 31 мая, и продлевать его не будем, — сообщил Газзаев «СЭ».

«Шинник» по итогам сезона занял последнее место в Олимп-ФНЛ и впервые в истории российских чемпионатов вылетел во второй дивизион.

(Юрий Голышак)

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