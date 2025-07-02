Юрист Писарского обвинил РФС в нарушении процедуры расследования

Адвокат футболиста «Сочи» Владимира Писарского потребовал провести служебную проверку в отношении сотрудников Департамента защиты игры Российского футбольного союза (РФС). Поводом стало расследование возможного участия игрока в договорных матчах.

РФС инициировал проверку в отношении Писарского после информации о возможной ставке, сделанной через третьих лиц на стыковой матч РПЛ против «Пари НН» (1:2). В том матче футболист получил прямую красную карточку уже в первом тайме.

«Считаю, что в отношении сотрудников Департамента защиты игры РФС должна быть проведена проверка на предмет возможного давления на них при проведении ими служебного расследования в отношении Писарского. Прошу провести соответствующую проверку. Готов всячески содействовать ей и предоставить соответствующую информацию», — говорится в обращении Смирнова к президенту РФС Александру Дюкову, размещенном в Telegram-канале юриста.

Юрист отметил, что рассмотрение дисциплинарного дела Писарского комитетом РФС по этике должно быть как минимум приостановлено до выяснения всех обстоятельств служебного расследования, которое провел Департамент защиты игры РФС. Материалы и итоги этого расследования генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов передал в комитет РФС по этике.