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Юран возглавил «СКА-Хабаровск»

03:37
Сергей Юран. Фото "СЭ"
Сергей Юран. Фото "СЭ"
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Сергей Юран стал главным тренером «СКА-Хабаровск», сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт с 51-летним специалистом подписан до конца сезона.

Последним местом работы Юрана были «Химки», которые он возглавлял с января по август 2020 года.

«СКА-Хабаровск» после 16 матчей в ФНЛ занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков.

Дополнительная информация:

https://fcska.ru/media/news/sergey-yuran-novyy-glavnyy-trener-fk-ska-khabarovsk/

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