Юран возглавил «СКА-Хабаровск»

Сергей Юран стал главным тренером «СКА-Хабаровск», сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт с 51-летним специалистом подписан до конца сезона.

Последним местом работы Юрана были «Химки», которые он возглавлял с января по август 2020 года.

«СКА-Хабаровск» после 16 матчей в ФНЛ занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков.