Юран возглавил «СКА-Хабаровск»
03:37
Сергей Юран стал главным тренером «СКА-Хабаровск», сообщается на официальном сайте клуба.
Контракт с 51-летним специалистом подписан до конца сезона.
Последним местом работы Юрана были «Химки», которые он возглавлял с января по август 2020 года.
«СКА-Хабаровск» после 16 матчей в ФНЛ занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков.
Дополнительная информация:
https://fcska.ru/media/news/sergey-yuran-novyy-glavnyy-trener-fk-ska-khabarovsk/
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...