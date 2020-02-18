Юран прокомментировал информацию о смене руководства в «Химках»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал «СЭ» распространенную в СМИ информацию о возможной смене руководства в подмосковном клубе.

— Нет, (о возможной смене руководства — Прим. «СЭ») мне ничего неизвестно, — сообщил Юран. — Мы тренируемся, работаем, с руководством я постоянно на связи. Не знаю, откуда такие сведения.

50-летний Юран возглавил «Химки» в конце января, сменив Андрея Талалаева, покинувшего клуб из-за смены вектора развития. (Евгений Белоусов)

«Химки» занимают третье место с 50 очками в турнирной таблице Олимп-ФНЛ после 25 туров.