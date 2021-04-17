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Юран прокомментировал дебют женщины-судьи в ФНЛ

17:55
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Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран после победы над «Чертаново» (4:0) прокомментировал работу Анастасии Пустовойтовой. Впервые в России женщина судила встречу на уровне ФНЛ.

«Я ее видел в деле и раньше, — сказал Юран на послематчевой пресс-конференции. — Думаю, что все-таки напряжение было — это Москва, пришло много людей из РФС смотреть. Поэтому, наверное, было волнение, но в целом отработала неплохо. Это квалифицированный судья». (Филипп Нагорный)

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