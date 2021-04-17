Юран прокомментировал дебют женщины-судьи в ФНЛ
Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран после победы над «Чертаново» (4:0) прокомментировал работу Анастасии Пустовойтовой. Впервые в России женщина судила встречу на уровне ФНЛ.
«Я ее видел в деле и раньше, — сказал Юран на послематчевой пресс-конференции. — Думаю, что все-таки напряжение было — это Москва, пришло много людей из РФС смотреть. Поэтому, наверное, было волнение, но в целом отработала неплохо. Это квалифицированный судья». (Филипп Нагорный)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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