Юран прибыл в расположение «СКА-Хабаровска»

Новый главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран прибыл в расположение команды, сообщает пресс-служба клуба.

Во вторник стало известно, что 51-летний специалист подписал контракт с клубом до конца сезона-2020/21.

СЕРГЕЙ ЮРАН ПРИБЫЛ В РАСПОЛОЖЕНИЕ «СКА-ХАБАРОВСК» ???



Генеральный директор Алексей Кандалинцев провёл для Сергея Николаевича экскурсию по клубу, познакомил с тренерским штабом команды и персоналом. pic.twitter.com/O9SmzByINT — ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) October 22, 2020

Последним местом работы Юрана были «Химки», которые он возглавлял с января по август 2020 года.

«СКА-Хабаровск» после 16 матчей в ФНЛ занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков.