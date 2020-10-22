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Юран прибыл в расположение «СКА-Хабаровска»

09:47
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Новый главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран прибыл в расположение команды, сообщает пресс-служба клуба.

Во вторник стало известно, что 51-летний специалист подписал контракт с клубом до конца сезона-2020/21.

Последним местом работы Юрана были «Химки», которые он возглавлял с января по август 2020 года.

«СКА-Хабаровск» после 16 матчей в ФНЛ занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков.

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