Юран хочет видеть в «Химках» полузащитника молодежки «Динамо» Денисова

Главный тренер «Химок» Сергей Юран сообщил «СЭ», что заинтересован в 19-летнем опорном полузащитнике «Динамо» Романе Денисове. Хавбек в нынешнем сезоне провел 18 матчей за дубль и забил три гола.

— Правда, что вы хотите приобрести хавбека «Динамо» Романа Денисова?

— Да, Роман интересен. Я еще полтора года назад увидел этого опорного полузащитника в деле и хотел арендовать его в «Зоркий». Парень, несомненно, талантливый. Конечно, еще нужно будет переговорить с руководством. Узнать, на каких условиях он может к нам перейти. Если я не ошибаюсь, у Романа заканчивается контракт с московским клубом в конце мая. Денисов приглашался в юношескую сборную, зимой проходил сборы с основной «Динамо», его включают в заявки на игры РПЛ. У него есть хорошие перспективы вырасти в серьезного, высококлассного футболиста. (Виталий Айрапетов)