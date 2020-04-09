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Юран хочет видеть в «Химках» полузащитника молодежки «Динамо» Денисова

18:07
Роман Денисов. Фото ФК «Динамо»
Роман Денисов. Фото ФК «Динамо»
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран сообщил «СЭ», что заинтересован в 19-летнем опорном полузащитнике «Динамо» Романе Денисове. Хавбек в нынешнем сезоне провел 18 матчей за дубль и забил три гола.

— Правда, что вы хотите приобрести хавбека «Динамо» Романа Денисова?

— Да, Роман интересен. Я еще полтора года назад увидел этого опорного полузащитника в деле и хотел арендовать его в «Зоркий». Парень, несомненно, талантливый. Конечно, еще нужно будет переговорить с руководством. Узнать, на каких условиях он может к нам перейти. Если я не ошибаюсь, у Романа заканчивается контракт с московским клубом в конце мая. Денисов приглашался в юношескую сборную, зимой проходил сборы с основной «Динамо», его включают в заявки на игры РПЛ. У него есть хорошие перспективы вырасти в серьезного, высококлассного футболиста. (Виталий Айрапетов)

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