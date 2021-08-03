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Юран доволен стартом «СКА-Хабаровска» в ФНЛ и заинтересовал клубы РПЛ

12:32
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Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран прокомментировал «СЭ» старт команды в этом сезоне. В первых четырех турах армейцы набрали 8 очков и занимают четвертое место в первенстве ФНЛ.

«В принципе стартом я удовлетворен. В четырех подряд гостевых матчах команда выглядела весьма достойно. Выиграли у «Акрона», КАМАЗА, не уступили «Ротору» и «Нефтехимику», которые ставят перед собой серьезные задачи. Так что я доволен. Создали неплохой задел. Теперь предстоят пять домашних игр. Сделаем все от себя зависящее, чтобы продолжить набирать очки. Понимаю, что будет непросто — ФНЛ тяжелый турнир. Но, думаю, при определенном стечении обстоятельств имеем шансы после 10 туров оказаться в лидерах ФНЛ. Во всяком случае, приложим к этому все усилия. Как говорится, здоровые амбиции никто не отменял. Всегда интересно за что-то бороться», — сказал Юран.

По данным «СЭ», интерес к Юрану сейчас стали проявлять два клуба РПЛ.

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Виталий Айрапетов все материалы автора

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