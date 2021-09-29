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Юран дисквалифицирован на один матч ФНЛ

09:59
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Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран дисквалифицирован на один матч Олимп-ФНЛ, сообщает пресс-служба хабаровчан.

52-летний специалист пропустит игру из-за желтой карточки, полученной в матче предыдущего тура против «Велеса» (2:0).

Матч «СКА-Хабаровск» — «Волгарь» состоится сегодня, 29 сентября, начало — в 12.00 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора

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