Юран дисквалифицирован на один матч ФНЛ
09:59
Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран дисквалифицирован на один матч Олимп-ФНЛ, сообщает пресс-служба хабаровчан.
52-летний специалист пропустит игру из-за желтой карточки, полученной в матче предыдущего тура против «Велеса» (2:0).
? СЕРГЕЙ ЮРАН ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН НА ОДИН МАТЧ— ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) September 29, 2021
Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран не сможет находиться на скамейке запасных по ходу матча с астраханским «Волгарём». Причина в жёлтой карточке, которую предъявил Сергею Николаевичу в прошлом матче арбитр Роман Галимов. pic.twitter.com/XFKzkk7IKS
Матч «СКА-Хабаровск» — «Волгарь» состоится сегодня, 29 сентября, начало — в 12.00 (мск).
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