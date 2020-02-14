Юношеская сборная России разгромила «Енисей» на Кубке ФНЛ при судействе Пустовойтовой

Юношеская сборная России для игроков не старше 20 лет разгромила «Енисей» на Кубке ФНЛ — 4:0. Встречу судила женщина Анастасия Пустовойтова.

Команда Олега Левина в группе также сыграет с «Ротором» и «КАМАЗом», которые сегодня завершили встречу вничью — 2:2.

Кубок ФНЛ

Группа A

«Енисей» (Красноярск) — Россия (игроки до 20 лет) — 0:4 (0:1)

Голы: Сагитов, 34 (0:1). Тикнизян, 46 (0:2). Погосов, 65 (0:3). Агаларов, 90 (0:4).

Судья: Пустовойтова (Москва).

14 февраля. Пафос. Стадион «Куклия».