Президент «Торпедо» Савин: «Ожидаем возвращения болельщиков, которые протестовали против Fan ID»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин уверен, что болельщики, которые не посещали матчи РПЛ в знак протеста против Fan ID, вернутся на трибуны в следующем сезоне.

«Конечно, мы ожидаем возвращения болельщиков, которые протестовали против Fan ID. Мы уже несколько раз встретились с болельщиками, и они заверили нас, что обязательно вернутся на трибуны в ФНЛ. У нас большие планы по привлечению еще большего числа болельщиков на трибуны, чтобы стадион заполнялся полностью. Уверен, поддержка болельщиков нас вернет в РПЛ», — приводит слова Савина Sport24.

Закон о введении Fan ID был подписан президентом РФ 30 декабря 2021 года. С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика распространяется на все 16 стадионов клубов РПЛ.

На данный момент Fan ID уже оформили более 375 тысяч граждан России.

Сама карта болельщика необходима для посещения матчей РПЛ и должна оформляться заранее, до матча, в том числе на детей до 14 лет.