Врио губернатора Калининградской области рассказал, какой бюджет будет у «Балтики»

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных ответил на вопрос «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2024 о бюджете «Балтики» на следующий сезон.

«Мы сохраним все обязательства со стороны правительства области в прежнем объеме. Ростех обеспечит необходимую поддержку в тех размерах, которые нужны для борьбы за возвращение обратно в элитный дивизион. Команду ждет перекомплектование под задачи, лимиты и требования нового сезона», — сказал Беспрозванных «СЭ».

«Балтика» заняла 15-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 и вылетела в первую лигу.