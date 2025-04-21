Вратарь «Сокола» выбыл до конца сезона после столкновения с защитником «Родины»
Голкипер «Сокола» Никита Карабашев больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы челюсти, полученной в матче против «Родины» (1:2) в 28-м туре Мелбет-Первой лиги.
Об этом сообщил спортивный директор саратовского клуба Сергей Оголев.
«Хорошо, что Никите не потребовалась операция. Врачи поставили ему поддерживающую фиксирующую шину на нижнюю челюсть и уже выписали из больницы. Сейчас сложно говорить о том, сколько продлится процесс восстановления, но я думаю, что он выбыл до конца сезона», — цитирует Оголева РИА «Новости».
В матче против «Родины» Карабашев столкнулся с защитником соперника Георгием Юдинцевым. Инцидент произошел на 80-й минуте. После столкновения оба футболиста потеряли сознание, однако потом пришли в себя. Команды произвели вынужденные замены, а Юдинцева и Карабашева увезли с поля на скорой помощи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|29
|18
|9
|2
|45-15
|63
|
2
|Торпедо
|28
|13
|12
|3
|42-21
|51
|
3
|Черноморец
|29
|15
|6
|8
|43-32
|51
|
4
|Сочи
|29
|14
|8
|7
|46-29
|50
|
5
|Урал
|28
|13
|10
|5
|38-26
|49
|
6
|СКА-Хаб.
|29
|12
|8
|9
|35-35
|44
|
7
|Родина
|29
|10
|11
|8
|31-25
|41
|
8
|Ротор
|29
|9
|13
|7
|24-22
|40
|
9
|Енисей
|29
|11
|6
|12
|28-31
|39
|
10
|Арсенал
|29
|7
|15
|7
|21-22
|36
|
11
|Шинник
|29
|8
|11
|10
|22-28
|35
|
12
|Нефтехимик
|29
|8
|10
|11
|28-31
|34
|
13
|Чайка
|29
|7
|13
|9
|29-36
|34
|
14
|КАМАЗ
|29
|9
|6
|14
|27-27
|33
|
15
|Уфа
|29
|6
|8
|15
|26-44
|26
|
16
|Тюмень
|29
|6
|5
|18
|24-43
|23
|
17
|Сокол
|29
|4
|11
|14
|17-37
|23
|
18
|Алания
|29
|5
|8
|16
|17-39
|23
|19.04
|10:00
|
Енисей – Чайка
|0 : 0
|19.04
|15:00
|
Черноморец – СКА-Хаб.
|2 : 1
|19.04
|18:00
|
Нефтехимик – КАМАЗ
|0 : 0
|20.04
|17:00
|
Ротор – Тюмень
|2 : 1
|20.04
|17:00
|
Сочи – Алания
|4 : 0
|20.04
|17:00
|
Шинник – Арсенал
|2 : 1
|20.04
|18:00
|
Балтика – Сокол
|1 : 1
|20.04
|19:30
|
Родина – Уфа
|2 : 0
|21.04
|19:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|Г
|
|
Павел Мелешин
Сочи
|11
|
|
Артем Максименко
Родина
|10
|
|
Мартин Секулич
Урал
|9
|П
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|6
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|6
|
|
Данил Полубояринов
Сокол
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|15
|2
|6
|
|
Константин Плиев
Алания
|18
|1
|3
|
|
Денис Кутин
Уфа
|27
|1
|7