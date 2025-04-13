Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

13 апреля, 15:33

Вратарь «Сокола» Карабашев пришел в сознание после столкновения с игроком «Родины»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Спортивный директор «Сокола» Сергей Оголев прокомментировал «СЭ» состояние здоровье голкипера команда Никиты Карабашева после жесткого столкновения с защитником «Родины» Георгием Юдинцевым в матче 28-го тура первой лиги.

«Никита пришел в сознание. Предварительный диагноз — сотрясение мозга. Сейчас будут делать снимки», — сказал Оголев «СЭ».

Инцидент произошел на 80-й минуте игры. После столкновения оба футболиста потеряли сознание, однако потом пришли в себя. Команды произвели вынужденные замены, а Юдинцева и Карабашева увезли с поля на скорой помощи.

Матч проходил в Саратове и завершился со счетом 2:1 в пользу «Родины», которая вырвала победу в добавленное время.

Первая лига
ФК Родина
ФК Сокол (Саратов)
Читайте также
«Реал» и «Арсенал» сыграют в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов 16 апреля
Скончался актер из «Первого отдела» Денис Верягин
Ходил с пивом в номер к 11-летней и предлагал массаж: фигуристка Жилина из академии Плющенко обвинила бывшего тренера в домогательствах
Генерала Шамарина приговорили к семи годам колонии строгого режима
В Ленобласти учитель математики ударил шестиклассника телефоном по голове
Фигуристка Жилина подтвердила домогательства со стороны тренера Розанова
Популярное видео
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Шинник»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Алания»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сочи»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сокол»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Балтика»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Чайка»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Уфа»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Шинник»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Енисей»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Чайка»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Родина»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Урал»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Уфа»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Двух футболистов увезли с поля на скорой помощи после столкновения в матче ФНЛ

«Балтика» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча первой лиги (ФНЛ)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 28 18 8 2 44-14 62
2
 Торпедо 28 13 12 3 42-21 51
3
 Урал 28 13 10 5 38-26 49
4
 Черноморец 28 14 6 8 41-31 48
5
 Сочи 28 13 8 7 42-29 47
6
 СКА-Хаб. 28 12 8 8 34-33 44
7
 Енисей 28 11 5 12 28-31 38
8
 Родина 28 9 11 8 29-25 38
9
 Ротор 28 8 13 7 22-21 37
10
 Арсенал 28 7 15 6 20-20 36
11
 Нефтехимик 28 8 9 11 28-31 33
12
 Чайка 28 7 12 9 29-36 33
13
 Шинник 28 7 11 10 20-27 32
14
 КАМАЗ 28 9 5 14 27-27 32
15
 Уфа 28 6 8 14 26-42 26
16
 Тюмень 28 6 5 17 23-41 23
17
 Алания 28 5 8 15 17-35 23
18
 Сокол 28 4 10 14 16-36 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.04 10:00
Енисей – Чайка
 - : -
19.04 15:00
Черноморец – СКА-Хаб.
 - : -
19.04 18:00
Нефтехимик – КАМАЗ
 - : -
20.04 17:00
Ротор – Тюмень
 - : -
20.04 17:00
Сочи – Алания
 - : -
20.04 17:00
Шинник – Арсенал
 - : -
20.04 18:00
Балтика – Сокол
 - : -
20.04 19:30
Родина – Уфа
 - : -
21.04 00:00
Торпедо – Урал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Павел Мелешин

Павел Мелешин

Сочи

 10
Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 9
Александр Юшин

Александр Юшин

Торпедо

 8
П
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 6
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Сокол

 6
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 6
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 15 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 18 1 3
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 26 1 6
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости