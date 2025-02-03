Вратарь «Сочи» прибыл на сбор «Сокола»

На сбор «Сокола» прибыл вратарь «Сочи» Никита Карабашев. Как утверждает Legalbet, саратовская команда планирует подписать контракт с 22-летним футболистом до конца сезона.

В этом сезоне Карабашев сыграл в 7 матчах за «Сочи», в которых пропустил 6 мячей.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 250 тысяч евро. Ранее он играл за «Ленинградец» и СШОР «Зенит».