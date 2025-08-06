Вратарь Щербицкий покинул «Урал»

«Урал» объявил об уходе вратаря Дениса Щербицкого. Футболист присоединился к екатеринбургской команде в 2023 году.

«К сожалению, травмы не позволили талантливому белорусскому голкиперу раскрыть свой потенциал в нашей команде. Благодарим за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении пресс-службы «Урала».

29-летний Щербицкий провел за «шмелей» 5 матчей в первой лиге и FONBET Кубке России, пропустив 7 мячей и 1 раз сыграв на ноль.