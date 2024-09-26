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Вратарь Крицюк объяснил свой переход в «Тюмень» в это трансферное окно

Константин Белов
Корреспондент
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Вратарь «Тюмени» Станислав Крицюк в интервью «СЭ» объяснил свой переход в клуб в это трансферное окно.

«Став летом свободным агентом, я в первую очередь рассматривал Европу, а на российские клубы даже не смотрел. Изначально были варианты в Португалии, но не срослось. Остальные опции с зарубежными клубами тоже отпали — да и их было не так много. В середине июля на меня вышел агент с предложениями из России и стран СНГ. В итоге принял оффер «Тюмени», — сказал Крицюк «СЭ».

Станислав Крицюк. «С приходом Шалимова у меня началась депрессия». Откровенный Крицюк — о конфликте с Галицким, травмах и «Зените»

Крицюк в этом сезоне провел четыре матча за «Тюмень», в которых пропустил шесть мячей.

Станислав Крицюк
ФК Тюмень
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«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сокол»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 11 6 5 0 10-4 23
2
 Урал 11 6 3 2 17-8 21
3
 Торпедо 11 5 6 0 17-9 21
4
 Чайка 11 4 5 2 15-10 17
5
 Родина 11 4 5 2 12-10 17
6
 Балтика 11 4 5 2 11-9 17
7
 Черноморец 11 5 2 4 15-15 17
8
 Сочи 11 4 4 3 15-12 16
9
 Сокол 11 3 6 2 8-8 15
10
 Ротор 11 3 5 3 9-8 14
11
 Енисей 11 4 1 6 10-13 13
12
 Нефтехимик 11 3 4 4 9-12 13
13
 СКА-Хаб. 11 3 3 5 9-17 12
14
 КАМАЗ 11 3 2 6 8-9 11
15
 Шинник 11 2 5 4 7-10 11
16
 Алания 11 2 4 5 6-9 10
17
 Уфа 11 2 3 6 10-15 9
18
 Тюмень 11 1 2 8 7-17 5
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Арсенал – Уфа
 - : -
29.09 00:00
Енисей – Урал
 - : -
29.09 00:00
КАМАЗ – Шинник
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Нефтехимик – Родина
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29.09 00:00
Чайка – Балтика
 - : -
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Александр Юшин

Родина

 5
Мартин Крамарич

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Сочи

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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Сочи

 3
П
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 4
Сауль Гуарирапа

Сауль Гуарирапа

Сочи

 3
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 3
И К Ж
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 10 1 3
Александр Нестеров

Александр Нестеров

Чайка

 11 1 3
Михаил Мальцев

Михаил Мальцев

Ротор

 9 1 1
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