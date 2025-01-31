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Вратарь «Балтики» Бориско рассказал об инциденте с Росгвардией в Калининграде

Камила Абдурахманова
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Вратарь «Балтики» Максим Бориско рассказал, как сразу после трансфера в клуб его задержала Росгвардия по подозрению в краже велосипеда.

«Моя жизнь в Калининграде началась с контакта с полицией? Да, все так. Я только недавно переехал в Калининград и купил себе велосипед салатового цвета. А потом купил рыбацкие принадлежности, чтобы порыбачить в Калининграде. И вот я еду на велосипеде на рыбалку, а на встречу мне едет машина Росгвардии. В какой-то момент она включает мигалки и останавливается прямо передо мной на остановке. Выскакивают росгвардейцы, останавливают меня и говорят: «Поехали в участок, мы ищем украденный велосипед».

Оказывается, им поступило заявление, что похожий на мой велосипед украли. Мы минут 40 ждали Газель, в которую меня посадили вместе с велосипедом и отвезли в участок. Там нас ждал заявитель, который сказал, что это не его велосипед. Так я и не попал на рыбалку», — сказал Бориско Metaratings.ru.

24-летний Бориско выступает за «Балтику» с 2019 года. На счету вратаря 74 матча, 35 из которых «на ноль», а также 54 пропущенных мяча.

Источник: Metaratings.ru
ФК Балтика
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«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
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Бывший защитник «Балтики» Федоров считает, что команда выйдет в РПЛ по итогам сезона
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1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
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7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
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 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
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 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
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 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
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 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
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