Вратарь «Балтики» Бориско рассказал об инциденте с Росгвардией в Калининграде

Вратарь «Балтики» Максим Бориско рассказал, как сразу после трансфера в клуб его задержала Росгвардия по подозрению в краже велосипеда.

«Моя жизнь в Калининграде началась с контакта с полицией? Да, все так. Я только недавно переехал в Калининград и купил себе велосипед салатового цвета. А потом купил рыбацкие принадлежности, чтобы порыбачить в Калининграде. И вот я еду на велосипеде на рыбалку, а на встречу мне едет машина Росгвардии. В какой-то момент она включает мигалки и останавливается прямо передо мной на остановке. Выскакивают росгвардейцы, останавливают меня и говорят: «Поехали в участок, мы ищем украденный велосипед».

Оказывается, им поступило заявление, что похожий на мой велосипед украли. Мы минут 40 ждали Газель, в которую меня посадили вместе с велосипедом и отвезли в участок. Там нас ждал заявитель, который сказал, что это не его велосипед. Так я и не попал на рыбалку», — сказал Бориско Metaratings.ru.

24-летний Бориско выступает за «Балтику» с 2019 года. На счету вратаря 74 матча, 35 из которых «на ноль», а также 54 пропущенных мяча.