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Сегодня, 12:40

Вратарь «Алании» Солдатенко может перейти в клуб второй лиги

Владислав Маслов
Корреспондент
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Вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко, вероятно, покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Legalbet.

По данным источника, в подписании голкипера заинтересован «Челябинск», выступающий в группе «Золото» второй лиги А. Солдатенко намерен покинуть владикавказский клуб из-за смены курса и сокращения финансирования команды. У 27-летнего вратаря есть несколько вариантов для продолжения карьеры.

Ранее сообщалось, что тульский «Арсенал» хочет приобрести Солдатенко, однако главный тренер «оружейников» Александр Сторожук опроверг эту информацию.

Солдатенко выступает за «Аланию» с 2019 года. В текущем сезоне голкипер провел 20 матчей в первой лиге, в которых 9 раз сыграл на ноль и пропустил 21 мяч. Контракт вратаря с клубом истекает в июне.

«Алания» занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков в 21 туре.

Источник: Legalbet
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Челябинск
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
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