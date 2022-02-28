Воронежские власти выделят 382 миллиона рублей ФК «Факел» и ХК «Буран» в 2022 году

Власти Воронежа выделят 382 миллиона рублей ФК «Факел» и ХК «Буран» в 2022 году

Власти Воронежской области направят в 2022 году из регионального бюджета 260 миллионов рублей на поддержку футбольного клуба «Факел», а также 122 миллиона рублей на поддержку хоккейного клуба «Буран», сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев 28 февраля.

«Моим решением в 2022 году бюджет региона поддержит «Факел» на сумму 260 миллиона рублей, — написал Гусев. — Надеюсь, помогут и спонсоры. Хоккейный клуб «Буран» в этом году поддержим на сумму 122 миллиона рублей».

По словам губернатора, он также надеется на помощь хоккейному клубу от бизнесменов.

«Да, у «Бурана» в последние месяцы были объективные финансовые трудности, но мы их преодолеваем. Поэтому все предпосылки, что и воронежский хоккейный клуб улучшит свои результаты, тоже есть», — заявил он.

После 25 туров Олимп — ФНЛ «Факел» занимает второе место в турнирной таблице. «Буран» закончил регулярный чемпионат ВХЛ на 24-й позиции.