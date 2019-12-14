Вопрос от агента Маньякова: «Аленичев возглавит «Ротор»?»

Агент Александр Маньяков, который представляет интересы бывшего главного тренера тульского «Арсенала» и «Енисея» Дмитрия Аленичева, рассказал о планах специалиста.

— У Дмитрия Анатольевича есть опыт вывода команд в премьер-лигу («Арсенал» и «Енисей»), — написал Маньяков в своем Telegram-канале. — Поэтому вокруг Аленичева сейчас много слухов. Но скажу так: если бы «Ротор» сделал предложение, то Дмитрий конечно бы его рассматривал. Хороший состав, инфраструктура, стадион заполняется почти до отказа, классные перспективы — такие предложения не игнорируют. Но пока никакой конкретики.

Также у Аленичева есть вариант с одним из топ-клубов СНГ, переговоры ведутся. Еще на нас выходили посредники из Казахстана. В РПЛ к Аленичеву тоже есть интерес, но пока больше консультативный. Думаю, к концу этого или в начале следующего года этот клуб премьер-лиги сделает тренеру конкретное предложение.