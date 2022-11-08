Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 20:06

Волженкин рассказал, может ли Дзюба стать игроком «Балтики»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал, возможен ли переход форварда Артема Дзюбы в калининградский клуб.

«Сейчас мы не интересуемся нападающими. Эта позиция у нас укомплектована, в том числе лучшим на данный момент бомбардиром Первой лиги», — цитирует Metaratings Волженкина.

В гонке бомбардиров ФНЛ лидирует форвард «Балтики» Гедеон Гузина, забивший 8 мячей.

7 ноября было объявлено о том, что Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». 34-летний россиянин выступал за команду с августа нынешнего года и забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-baltike-rasskazali-pochemu-klub-ne-interesuetsya-artemom-dzyuboy-1408073/
Артем Дзюба
Футбол
Первая лига
ФК Балтика
0
Читайте также
«Это был бы гол года». Что пишут за океаном о фееричном матче Овечкина
Кучеров идет за новой наградой. Сможет ли лидер «Тампы» скинуть с престола Макдэвида?
В Киеве подтвердили планы Зеленского участвовать в саммите G20
Мать выбросила годовалого ребенка из окна 11-го этажа в Москве
Стремоусов заявил о скорой развязке ситуации вокруг Херсона
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кашчелан назвал Аленичева сильным человеком и авторитетной личностью
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Алания 17 10 5 2 34-17 35
2
 Балтика 17 8 8 1 30-20 32
3
 Рубин 17 8 6 3 31-21 30
4
 Енисей 17 8 6 3 26-19 30
5
 Арсенал 17 8 4 5 25-19 28
6
 КАМАЗ 17 7 6 4 22-15 27
7
 СКА-Хаб. 17 7 5 5 30-20 26
8
 Волгарь 17 7 5 5 18-15 26
9
 Шинник 17 7 3 7 20-20 24
10
 Нефтехимик 17 6 6 5 16-12 24
11
 Динамо Мх 17 5 7 5 13-14 22
12
 Акрон 17 4 8 5 18-23 20
13
 Уфа 17 4 6 7 13-22 18
14
 Родина 17 4 5 8 14-22 17
15
 Велес 17 5 1 11 13-29 16
16
 Кубань 17 4 4 9 16-19 16
17
 Краснодар-2 17 3 3 11 11-28 12
18
 Волга 17 1 6 10 11-26 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.11 14:00
Велес – Динамо Мх
 - : -
13.11 00:00
Алания – Родина
 - : -
13.11 11:00
СКА-Хаб. – КАМАЗ
 - : -
13.11 15:00
Волгарь – Балтика
 - : -
13.11 16:00
Арсенал – Краснодар-2
 - : -
13.11 16:00
Кубань – Нефтехимик
 - : -
13.11 16:00
Рубин – Енисей
 - : -
13.11 16:00
Шинник – Акрон
 - : -
13.11 16:00
Волга – Уфа
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 9
Евгений Луценко

Евгений Луценко

Арсенал Т

 7
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 7
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 9
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 6
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 6
И К Ж
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 15 1 1
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 13 1 5
Денис Кутин

Денис Кутин

Волга Ул

 9 1 4
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости