Волженкин рассказал, может ли Дзюба стать игроком «Балтики»
Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал, возможен ли переход форварда Артема Дзюбы в калининградский клуб.
«Сейчас мы не интересуемся нападающими. Эта позиция у нас укомплектована, в том числе лучшим на данный момент бомбардиром Первой лиги», — цитирует Metaratings Волженкина.
В гонке бомбардиров ФНЛ лидирует форвард «Балтики» Гедеон Гузина, забивший 8 мячей.
7 ноября было объявлено о том, что Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». 34-летний россиянин выступал за команду с августа нынешнего года и забил 1 гол в 5 матчах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|17
|10
|5
|2
|34-17
|35
|
2
|Балтика
|17
|8
|8
|1
|30-20
|32
|
3
|Рубин
|17
|8
|6
|3
|31-21
|30
|
4
|Енисей
|17
|8
|6
|3
|26-19
|30
|
5
|Арсенал
|17
|8
|4
|5
|25-19
|28
|
6
|КАМАЗ
|17
|7
|6
|4
|22-15
|27
|
7
|СКА-Хаб.
|17
|7
|5
|5
|30-20
|26
|
8
|Волгарь
|17
|7
|5
|5
|18-15
|26
|
9
|Шинник
|17
|7
|3
|7
|20-20
|24
|
10
|Нефтехимик
|17
|6
|6
|5
|16-12
|24
|
11
|Динамо Мх
|17
|5
|7
|5
|13-14
|22
|
12
|Акрон
|17
|4
|8
|5
|18-23
|20
|
13
|Уфа
|17
|4
|6
|7
|13-22
|18
|
14
|Родина
|17
|4
|5
|8
|14-22
|17
|
15
|Велес
|17
|5
|1
|11
|13-29
|16
|
16
|Кубань
|17
|4
|4
|9
|16-19
|16
|
17
|Краснодар-2
|17
|3
|3
|11
|11-28
|12
|
18
|Волга
|17
|1
|6
|10
|11-26
|9
|12.11
|14:00
|
Велес – Динамо Мх
|- : -
|13.11
|00:00
|
Алания – Родина
|- : -
|13.11
|11:00
|
СКА-Хаб. – КАМАЗ
|- : -
|13.11
|15:00
|
Волгарь – Балтика
|- : -
|13.11
|16:00
|
Арсенал – Краснодар-2
|- : -
|13.11
|16:00
|
Кубань – Нефтехимик
|- : -
|13.11
|16:00
|
Рубин – Енисей
|- : -
|13.11
|16:00
|
Шинник – Акрон
|- : -
|13.11
|16:00
|
Волга – Уфа
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|9
|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|7
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|9
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|6
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Марат Бокоев
Велес
|15
|1
|1
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|13
|1
|5
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|9
|1
|4