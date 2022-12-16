Гендиректор «Балтики» подтвердил интерес «Спартака» к вратарю Бориско

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин сообщил об интересе «Спартака» к голкиперу Максиму Бориско.

«Да, у нас были переговоры. Когда он вызывался активно в сборную, блестяще себя проявлял в матчах, был интерес от «Спартака», но тогда мы немного не договорились по цене», — сказал Волженкин Metaratings.ru.

Бориско играет в составе «Балтики» с лета 2019 года. В этом сезоне в активе вратаря 14 матчей, в которых он пропустил 14 голов и 4 раза сыграл на ноль. Трансферная стоимость 22-летнего вратаря составляет 600 тысяч евро.