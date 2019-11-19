Волгоградские власти намерены передать «Волгоград Арену» в собственность «Ротору»

Построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года 45-тысячный стадион «Волгоград Арена», переданный согласно распоряжению правительства РФ в собственность администрации Волгоградской области, планируется передать местному футбольному клубу «Ротор», сообщает ТАСС.

Передача объекта из федеральной собственности в региональную стартовала. Ранее был разработан бизнес-план операционной деятельности стадиона, реализация которого рассчитана до 2024 года.