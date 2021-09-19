«Волгарь» в гостях победил «Текстильщик»
«Волгарь» в гостях победил «Текстильщик» в матче 12-го тура чемпионата Олимп ФНЛ. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
ФНЛ
12-й тур
«Текстильщик» (Иваново) — «Волгарь» (Астрахань) — 1:2 (0:1)
Голы: Юсупов, 27 (0:1). Жиронкин, 65 (0:2). Сергеев, 85 (1:2).
«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Хрипков, Обивалин, Косицин (Макушкин, 46), В.Ю.Карпов (Пруцев, 43), Горюшкин, Машуков (Мосейчук, 69), Шведюк, Мнацаканян (Аванесян, 55), Сергеев, Гогричиани (Бачинский, 55).
«Волгарь» (Астрахань): Ямпольский, Локтионов, Малания, Козлов, Симонян, Павлишин, Демьянов (Горовых, 87), Ращеня (Капленко, 70), Юсупов (Лесников, 79), Жиронкин (А.Карпов, 70), Погосов.
Предупреждения: В.Ю.Карпов, 35. Ращеня, 38. Пруцев, 62. Козлов, 90.
Судья: Фролов (Москва).
19 сентября. Иваново. Стадион «Текстильщик».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/
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