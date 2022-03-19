«Волгарь» обыграл «Спартак-2», «Кубань» победила «Металлург» в ФНЛ

«Волгарь» победил «Спартак-2» в матче 28-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ. Игра завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 82-й минуте забил нападающий «Волгаря» Кирилл Косарев.

В другом матче тура «Кубань» победила липецкий «Металлург» со счетом 2:0. В составе победителей отличились Кирилл Большаков и Максим Лаук.

«Волгарь» набрал 29 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. У «Спартака-2» 37 очков и 11-я позиция.

«Кубань» имеет в активе 31 очко и занимает 16-ю строчку. У «Металлурга» 21 очко и 19-я позиция.