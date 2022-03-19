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Сегодня, 16:53

«Волгарь» обыграл «Спартак-2», «Кубань» победила «Металлург» в ФНЛ

Екатерина Савостина
Корреспондент
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«Волгарь» победил «Спартак-2» в матче 28-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ. Игра завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 82-й минуте забил нападающий «Волгаря» Кирилл Косарев.

В другом матче тура «Кубань» победила липецкий «Металлург» со счетом 2:0. В составе победителей отличились Кирилл Большаков и Максим Лаук.

«Волгарь» набрал 29 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. У «Спартака-2» 37 очков и 11-я позиция.

«Кубань» имеет в активе 31 очко и занимает 16-ю строчку. У «Металлурга» 21 очко и 19-я позиция.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
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  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
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ЦСКА
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П1

21%

1.39

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13%

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19%

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ФК Волгарь
ФК Кубань
ФК Металлург (Липецк)
ФК Спартак-2 (Москва)
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