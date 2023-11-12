«Волгарь» — «Ленинградец»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликовали видеообзор матча 18-го тура «Волгарь» — «Ленинградец» (1:2).

«Ленинградец» одержал победу впервые с 1 октября, прервав 5-матчевую серию поражений. С 17 очками команда Сергея Кирьякова поднялась с последнего места в ФНЛ на 16-ю строчку.

«Волгарь» (15 очков) опустился на последнее место в турнирной таблице.