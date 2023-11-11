«Волгарь» сыграет с «Ленинградцем» в матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги 11 ноября, в субботу. Игра пройдет на стадионе «Центральный» в Астрахани и начнется в 16.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Волгарь» — «Ленинградец» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет сайт matchtv.ru. Также игры Мелбет-Первой лиги в сезоне 2023 / 2024 транслируются в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Следить за игрой можно в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Астраханский клуб набрал 15 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ. Команда Ленинградской области с 14 баллами располагается на 18-й строчке.

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