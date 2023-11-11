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Сегодня, 14:00

«Волгарь» — «Ленинградец»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги) в прямом эфире

«Волгарь» сыграет с «Ленинградцем» в Первой лиге 11 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Сергей Павлов, главный тренер ФК «Волгарь».
Фото ФК «Волгарь»

«Волгарь» сыграет с «Ленинградцем» в матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги 11 ноября, в субботу. Игра пройдет на стадионе «Центральный» в Астрахани и начнется в 16.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Волгарь» — «Ленинградец» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет сайт matchtv.ru. Также игры Мелбет-Первой лиги в сезоне 2023 / 2024 транслируются в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Следить за игрой можно в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 18-й тур
11 нояб, 16:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
Ленинградец

Астраханский клуб набрал 15 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ. Команда Ленинградской области с 14 баллами располагается на 18-й строчке.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
ФК Волгарь
ФК Ленинградец
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Матч сборных ФНЛ и медиалиги пройдет 1 декабря в Каспийске
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 17 10 3 4 24-11 33
2
 Тюмень 17 9 5 3 24-13 32
3
 Динамо Мх 17 9 4 4 16-7 31
4
 Химки 17 9 4 4 24-17 31
5
 Алания 17 8 6 3 21-16 30
6
 Арсенал 17 6 8 3 19-15 26
7
 КАМАЗ 17 6 5 6 16-15 23
8
 СКА-Хаб. 17 6 4 7 18-19 22
9
 Торпедо 17 6 4 7 16-19 22
10
 Шинник 17 6 4 7 22-27 22
11
 Енисей 17 6 3 8 25-24 21
12
 Родина 17 5 6 6 23-18 21
13
 Нефтехимик 17 5 4 8 14-20 19
14
 Сокол 17 5 4 8 17-29 19
15
 Черноморец 17 3 9 5 17-20 18
16
 Кубань 17 4 4 9 13-21 16
17
 Волгарь 17 3 6 8 15-24 15
18
 Ленинградец 17 3 5 9 12-21 14
Результаты / календарь
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
11.11 16:00
Волгарь – Ленинградец
 - : -
12.11 10:00
Енисей – Шинник
 - : -
12.11 16:00
Динамо Мх – СКА-Хаб.
 - : -
12.11 16:00
Тюмень – Кубань
 - : -
12.11 17:00
Нефтехимик – Торпедо
 - : -
12.11 17:00
КАМАЗ – Алания
 - : -
12.11 18:00
Химки – Акрон
 - : -
12.11 19:00
Родина – Черноморец
 - : -
13.11 18:30
Сокол – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 10
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 8
П
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 5
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 4
И К Ж
Алексей Гречкин

Алексей Гречкин

Черноморец Н

 14 1 2
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 11 1 1
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