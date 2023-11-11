«Волгарь» — «Ленинградец»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги) в прямом эфире
«Волгарь» сыграет с «Ленинградцем» в матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги 11 ноября, в субботу. Игра пройдет на стадионе «Центральный» в Астрахани и начнется в 16.00 по московскому времени.
Ключевые события матча «Волгарь» — «Ленинградец» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет сайт matchtv.ru. Также игры Мелбет-Первой лиги в сезоне 2023 / 2024 транслируются в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Следить за игрой можно в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.
Астраханский клуб набрал 15 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ. Команда Ленинградской области с 14 баллами располагается на 18-й строчке.
Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|17
|10
|3
|4
|24-11
|33
|
2
|Тюмень
|17
|9
|5
|3
|24-13
|32
|
3
|Динамо Мх
|17
|9
|4
|4
|16-7
|31
|
4
|Химки
|17
|9
|4
|4
|24-17
|31
|
5
|Алания
|17
|8
|6
|3
|21-16
|30
|
6
|Арсенал
|17
|6
|8
|3
|19-15
|26
|
7
|КАМАЗ
|17
|6
|5
|6
|16-15
|23
|
8
|СКА-Хаб.
|17
|6
|4
|7
|18-19
|22
|
9
|Торпедо
|17
|6
|4
|7
|16-19
|22
|
10
|Шинник
|17
|6
|4
|7
|22-27
|22
|
11
|Енисей
|17
|6
|3
|8
|25-24
|21
|
12
|Родина
|17
|5
|6
|6
|23-18
|21
|
13
|Нефтехимик
|17
|5
|4
|8
|14-20
|19
|
14
|Сокол
|17
|5
|4
|8
|17-29
|19
|
15
|Черноморец
|17
|3
|9
|5
|17-20
|18
|
16
|Кубань
|17
|4
|4
|9
|13-21
|16
|
17
|Волгарь
|17
|3
|6
|8
|15-24
|15
|
18
|Ленинградец
|17
|3
|5
|9
|12-21
|14
|11.11
|16:00
|
Волгарь – Ленинградец
|- : -
|12.11
|10:00
|
Енисей – Шинник
|- : -
|12.11
|16:00
|
Динамо Мх – СКА-Хаб.
|- : -
|12.11
|16:00
|
Тюмень – Кубань
|- : -
|12.11
|17:00
|
Нефтехимик – Торпедо
|- : -
|12.11
|17:00
|
КАМАЗ – Алания
|- : -
|12.11
|18:00
|
Химки – Акрон
|- : -
|12.11
|19:00
|
Родина – Черноморец
|- : -
|13.11
|18:30
|
Сокол – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|10
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|
|
Ислам Машуков
Алания
|8
|П
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|5
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Алексей Гречкин
Черноморец Н
|14
|1
|2
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|11
|1
|1