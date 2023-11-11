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«Ленинградец» прервал 5-матчевую серию поражений, обыграв «Волгарь»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ленинградец» в гостях обыграл «Волгарь» в матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

Счет на 60-й минуте открыл Андрей Яковлев. Через 4 минуты преимущество гостей удвоил Виталий Жиронкин.

Единственный гол хозяев на 72-й минуте забил Илья Зуев.

«Ленинградец» одержал победу впервые с 1 октября, прервав 5-матчевую серию поражений. С 17 очками команда Сергея Кирьякова поднялась с последнего места в ФНЛ на 16-ю строчку.

«Волгарь» (15 очков) опустился на последнее место в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 18-й тур
11 нояб, 16:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
1:2
Ленинградец

Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
ФК Волгарь
ФК Ленинградец
0
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«Волгарь» — «Ленинградец»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги) в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 17 10 3 4 24-11 33
2
 Тюмень 17 9 5 3 24-13 32
3
 Динамо Мх 17 9 4 4 16-7 31
4
 Химки 17 9 4 4 24-17 31
5
 Алания 17 8 6 3 21-16 30
6
 Арсенал 17 6 8 3 19-15 26
7
 КАМАЗ 17 6 5 6 16-15 23
8
 СКА-Хаб. 17 6 4 7 18-19 22
9
 Торпедо 17 6 4 7 16-19 22
10
 Шинник 17 6 4 7 22-27 22
11
 Енисей 17 6 3 8 25-24 21
12
 Родина 17 5 6 6 23-18 21
13
 Нефтехимик 17 5 4 8 14-20 19
14
 Сокол 17 5 4 8 17-29 19
15
 Черноморец 17 3 9 5 17-20 18
16
 Ленинградец 18 4 5 9 14-22 17
17
 Кубань 17 4 4 9 13-21 16
18
 Волгарь 18 3 6 9 16-26 15
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11.11 16:00
Волгарь – Ленинградец
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 - : -
12.11 16:00
Динамо Мх – СКА-Хаб.
 - : -
12.11 16:00
Тюмень – Кубань
 - : -
12.11 17:00
Нефтехимик – Торпедо
 - : -
12.11 17:00
КАМАЗ – Алания
 - : -
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