«Волгарь» — «Камаз»: видеообзор матча ФНЛ (Мелбет-Первая лига)

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«Волгарь» в матче 13-го тура чемпионата ФНЛ обыграл «Камаз» со счетом 2:1.

Видео лучших моментов матча «Волгарь» — «Камаз» опубликовано на YouTube-канале Мелбет-Первой лиги (ФНЛ).

В составе хозяев отличились Дмитрий Лесников и Артур Гилязетдинов, у гостей — Борис Фартуна.