«Волгарь» и «Иртыш» сыграли вничью

В матче 11-го тура Олимп ФНЛ «Волгарь» — «Иртыш» зафиксирован ничейный результат (1:1).

У хозяев забил Дмитрий Воробьев, у гостей — Давид Аршакян. «Иртыш» с 54-й минуты играл в меньшинстве после удаления Александра Масловского.

Олимп — ФНЛ

11-й тур

«Волгарь» (Астрахань) — «Иртыш» (Омск) — 1:1 (1:1)

Голы: Аршакян, 20 (0:1). Воробьев, 41 (1:1).

«Волгарь»: Антипин, Журавлев, Козлов, Ведерников (Зенин, 54), Локтионов, Полубояринов (Сергеев, 77), Болонин, Павлишин, Мендель (Погосов, 67), Воробьев (Бутенко, 72), Пугачев (Сагитов, 54).

«Иртыш»: Еременко, Шакуро, Масловский, Рукас, Мареев, Шлеермахер (Кротов, 64), Морозов, Киселев, Подоксенов, Стеклов (Гордиенко, 80), Аршакян.

Предупреждения: Масловский, 8. Павлишин, 10. Козлов, 29. Стеклов, 35. Ведерников, 49. Мендель, 62. Подоксенов, 63. Гордиенко, 83.

Удаление: Масловский, 54 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

23 сентября. Астрахань. Стадион «Центральный».