«Волгарь» обыграл махачкалинское «Динамо» благодаря дублю Делькина

«Волгарь» дома обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 3-го тура первой лиги со счетом 2:1.

Первый гол в игре забил 31-летний нападающий астраханской команды Артем Делькин после розыгрыша свободного удара. В добавленное время махачкалинцы сравняли счет в матче благодаря голу Камиля Ибрагимова. На 94-й минуте Делькин оформил дубль и помог «Волгарю» одержать победу.

Астраханская команда одержала 2 победу в первой лиге и набрала 6 очков. «Волгарь» идет на четвертом месте. Махачкалинское «Динамо» набрало 4 очка после трех туров.