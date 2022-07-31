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Сегодня, 20:00

«Волгарь» обыграл махачкалинское «Динамо» благодаря дублю Делькина

Алексей Еремин
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«Волгарь» дома обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 3-го тура первой лиги со счетом 2:1.

Первый гол в игре забил 31-летний нападающий астраханской команды Артем Делькин после розыгрыша свободного удара. В добавленное время махачкалинцы сравняли счет в матче благодаря голу Камиля Ибрагимова. На 94-й минуте Делькин оформил дубль и помог «Волгарю» одержать победу.

Астраханская команда одержала 2 победу в первой лиге и набрала 6 очков. «Волгарь» идет на четвертом месте. Махачкалинское «Динамо» набрало 4 очка после трех туров.

Россия. ФНЛ. 3-й тур
31 июл, 18:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
1:0
Динамо
Артем Делькин
Футбол
Первая лига
ФК Волгарь
ФК Махачкала
1
0
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