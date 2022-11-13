«Балтика» переиграла «Волгарь»

«Балтика» на выезде переиграла «Волгарь» в матче 18-го тура первой лиги. Команда из Калининграда выиграла со счетом 2:1.

«Балтика» набрала 35 очков и удерживает второе место в турнирной таблице. «Волгарь» проиграл три из последних четырех матчей, набрав 26 очков.