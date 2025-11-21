«Волга» — «Торпедо»: видеообзор матча Первой лиги

Ульяновская «Волга» на своем поле обыграла «Торпедо» в матче 20-го тура Первой лиги — 2:0.

«Волга» (21 очко) поднялась на 13-е место в Первой лиге. «Торпедо» (18) остается 16-м в турнирной таблице.