«Торпедо» проиграло ульяновской «Волге» в Первой лиге

«Торпедо» на выезде уступило ульяновской «Волге» в матче 20-го тура Первой лиги — 0:2.

Счет на 6-й минуте открыл Кирилл Фольмер. На 18-й минуте преимущество хозяев удвоил Дмитрий Каменщиков.

«Волга» (21 очко) поднялась на 13-е место в Первой лиге. «Торпедо» (18) остается 16-м в турнирной таблице.