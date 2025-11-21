Футбол
Лига PARI (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига PARI (ФНЛ)

Сегодня, 14:15

«Волга» (Ульяновск) — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча Первой лиги (ФНЛ)

«Волга» и «Торпедо» встретятся в матче 20-го тура Первой лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Ульяновская «Волга» и московское «Торпедо» встретятся в матче 20-го тура Первой лиги в пятницу, 21 ноября. Игра будет проходить на стадионе «Труд» в Ульяновске, стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

«Волга» Ульяновск — «Торпедо»: прямая трансляция матча 20-го тура Первой лиги (видео онлайн)

За основными событиями и результатом игры «Волга» Ульяновск — «Торпедо» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Россия. PARI Первая лига. 20-й тур.
21 ноября, 17:00. Труд (Ульяновск)
Волга Ул
Торпедо

В прямом эфире матч будет показывать сообщество Первой лиги в социальной сети «ВКонтакте».

Обе команды набрали по 18 очков в 19 турах Первой лиги сезона-2025/26. Встреча команд в первом круге, которая проходила в сентябре, завершилась победой «Волги» со счетом 3:2.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Первая лига
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Торпедо (Москва)
Читайте также
Песков заявил об отсутствии согласия Киева на ведение переговоров по плану США
Как развивается коррупционный скандал на Украине. Разбор
Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2026
Шесть игроков пропустили тренировку, изменений после Станковича не видно, увольнение Деяна случилось не вовремя? Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Зидан должен возглавить сборную Франции после чемпионата мира 2026 года
WSJ сообщила о подготовке ЕС собственного плана мира для Украины
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Торпедо»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Торпедо»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Черноморец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Черноморец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Собянин заявил, что реконструкцию стадиона «Торпедо» в Москве завершат в 2026 году
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Факел 19 13 3 3 23-11 42
2
 Урал 19 12 3 4 29-17 39
3
 Родина 19 9 7 3 28-16 34
4
 Спартак Кс 19 9 6 4 29-22 33
5
 КАМАЗ 19 8 6 5 35-23 30
6
 Ротор 19 8 5 6 24-15 29
7
 Челябинск 19 7 8 4 25-18 29
8
 Арсенал 19 6 8 5 28-24 26
9
 Шинник 19 6 7 6 17-17 25
10
 СКА-Хаб. 19 6 7 6 18-20 25
11
 Нефтехимик 19 5 9 5 21-22 24
12
 Енисей 19 5 6 8 14-25 21
13
 Черноморец 19 5 5 9 22-25 20
14
 Уфа 19 4 7 8 23-24 19
15
 Торпедо 19 4 6 9 16-27 18
16
 Волга 19 5 3 11 22-34 18
17
 Сокол 19 2 9 8 10-20 15
18
 Чайка 19 2 5 12 15-39 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
21.11 17:00 Волга – Торпедо - : -
22.11 13:30 Урал – Спартак Кс - : -
22.11 15:00 Чайка – Нефтехимик - : -
22.11 17:00 Арсенал – Черноморец - : -
23.11 10:00 Енисей – Родина - : -
23.11 14:00 Уфа – Факел - : -
23.11 17:00 КАМАЗ – СКА-Хаб. - : -
23.11 17:00 Шинник – Сокол - : -
24.11 19:00 Ротор – Челябинск - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Белайди Пуси
Белайди Пуси

Факел

 11
Давид Караев
Давид Караев

КАМАЗ

 10
Руслан Апеков
Руслан Апеков

КАМАЗ

 8
П
Мухаммад Султонов
Мухаммад Султонов

КАМАЗ

 5
Илья Жигулев
Илья Жигулев

Черноморец

 5
Эдарлин Рейес
Эдарлин Рейес

Арсенал

 4
И К Ж
Хетаг Кочиев
Хетаг Кочиев

Челябинск

 17 1 4
Дмитрий Шадринцев
Дмитрий Шадринцев

Нефтехимик

 10 1 2
Лео Гогличидзе
Лео Гогличидзе

Родина

 13 1 2
Вся статистика

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости