Ульяновская «Волга» победила «СКА-Хабаровск» в матче первой лиги

«Волга» из Ульяновска дома обыграла «СКА-Хабаровск» в матче 5-го тура первой лиги — 1:0.

Единственный гол в матче на 4-й минуте забил нападающий хозяев Артур Мурза.

«Волга» набрала 4 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата. «СКА-Хабаровск» с 8 очками — на 6-й строчке.