«Волга» Ульяновск — «Енисей»: трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«Волга» Ульяновск и «Енисей» сыграют в 14-м туре PARI первой лиги в субботу, 11 октября. Матч пройдет на стадионе «Труд» в Ульяновске. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 14-й тур.

11 октября 2025, 16:00. Труд (Ульяновск)

Следить за ключевыми событиями матча «Волга» Ульяновск — «Енисей» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».

После 13-ти туров ФНЛ команда из Ульяновска набрала 12 очков и занимает 13 место в турнирной таблице. Красноярцы с 11 баллами идут на 15 строчке.

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