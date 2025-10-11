«Волга» Ульяновск — «Енисей»: трансляция матча первой лиги (ФНЛ)
«Волга» Ульяновск и «Енисей» сыграют в первой лиге 11 октября
«Волга» Ульяновск и «Енисей» сыграют в 14-м туре PARI первой лиги в субботу, 11 октября. Матч пройдет на стадионе «Труд» в Ульяновске. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями матча «Волга» Ульяновск — «Енисей» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».
После 13-ти туров ФНЛ команда из Ульяновска набрала 12 очков и занимает 13 место в турнирной таблице. Красноярцы с 11 баллами идут на 15 строчке.
ФНЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|16
|14
|1
|1
|48-15
|43
|
2
|Сочи
|16
|10
|2
|4
|26-17
|32
|
3
|Урал
|16
|9
|4
|3
|27-11
|31
|
4
|Торпедо
|16
|8
|5
|3
|28-13
|29
|
5
|Спартак Кс
|16
|8
|4
|4
|22-16
|28
|
6
|Велес
|17
|8
|4
|5
|21-20
|28
|
7
|Шинник
|16
|5
|8
|3
|20-17
|23
|
8
|Волга
|17
|6
|4
|7
|22-23
|22
|
9
|Уфа
|16
|5
|7
|4
|18-15
|22
|
10
|Ротор
|16
|5
|5
|6
|23-18
|20
|
11
|Арсенал
|16
|5
|4
|7
|19-33
|19
|
12
|Челябинск
|16
|5
|3
|8
|21-26
|18
|
13
|Ленинградец
|16
|4
|5
|7
|15-26
|17
|
14
|КАМАЗ
|16
|3
|5
|8
|20-28
|14
|
15
|Енисей
|16
|3
|5
|8
|16-33
|14
|
16
|Нефтехимик
|16
|4
|1
|11
|11-24
|13
|
17
|СКА-Хабаровск
|16
|3
|4
|9
|20-28
|13
|
18
|Текстильщик
|16
|2
|5
|9
|12-26
|11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|7.11
|16:00
|Арсенал – Челябинск
|- : -
|7.11
|17:00
|Торпедо – Нефтехимик
|- : -
|7.11
|17:00
|Шинник – Уфа
|- : -
|8.11
|09:45
|Енисей – Сочи
|- : -
|8.11
|10:00
|СКА-Хабаровск – Текстильщик
|- : -
|8.11
|11:30
|Урал – Волга
|- : -
|8.11
|16:00
|Ротор – Ленинградец
|- : -
|8.11
|20:00
|Спартак Кс – Нижний Новгород
|- : -
|9.11
|19:30
|Велес – КАМАЗ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|17
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|14
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Челябинск
|10
|П
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|8
|
|
Николай Калинский
Нижний Новгород
|6
|
|
Кирилл Корольков
Велес
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иллой-Айет Эммерсон
Ротор
|14
|1
|5
|
|
Ярослав Гребенкин
СКА-Хабаровск
|7
|1
|4
|
|
Кирилл Исаев
Ленинградец
|11
|1
|4
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