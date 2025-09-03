«Черноморец» сыграл вничью с ульяновской «Волгой», пропустив на 90+5-й минуте

«Черноморец» в матче 8-го тура первой лиги на выезде сыграл вничью с ульяновской «Волгой» со счетом 1:1.

На гол Заура Тарбы хозяева ответили голом Владислава Руденко на 90+5-й минуте.

«Черноморец» упустил возможность одержать первую победу в сезоне и с 3 очками занимает последнее место в турнирной таблице. «Волга» с 8 очками — на 13-й строчке.