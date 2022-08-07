Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 18:55

«Кубань» разгромила «Волгу», КАМАЗ и «Краснодар-2» сыграли вничью

Читать «СЭ» в

«Кубань» победила «Волгу» в матче 4-го тура первой лиги со счетом 4:1.

В составе победителей отличились Нури Абдоков, Максим Сидоров, Илья Мосейчук и Андрей Чуканов. Единственный гол «Волги» забил Чингиз Магомадов.

В другом матче тура КАМАЗ и «Краснодар-2» сыграли вничью (1:1).

У КАМАЗА забил Валентин Пальцев. В составе «Краснодара» голом отметился Дмитрий Пивоваров.

«Кубань» набрала 7 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице первой лиги. У «Волги» одно очко и 17-я позиция.

КАМАЗ лидирует в турнирной таблице с 10 очками. В активе «Краснодара-2» 7 очков и 7-я строчка.

Россия. ФНЛ. 4-й тур
07 авг, 17:00. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
1:1
Краснодар-2
Голы
Пальцев, 28 (1:0), Пивоваров, 55 (1:1)
КАМАЗ
Мамин Абрамов (Мохаммад, 64) Аюкин Гаглоев (Таликин, 86) Голятов (Серченков, 65) Кириллов Пальцев (Кирсанов, 42) Полюткин Шамкин (Бабаев, 65) Свежов Толстопятов
Краснодар-2
Гришин Апеков (Плотников, 80) Гайворонский Georgi Arutyunyan Rustam Khalnazar (Богданец, 70) Кокоев (Комар, 90) Ндука Ознобихин (Попов, 71) Пивоваров (Логачев, 90) Самко Жилкин
Предупреждения
Шамкин 37’, Абрамов 58’, Толстопятов 83’, Свежов 90’  -  Пивоваров 87’
Судьи
Буланов (Саранск)
Россия. ФНЛ. 4-й тур
07 авг, 17:00. Труд (Ульяновск)
Волга Ул
1:4
Кубань
Голы
Абдоков, 10 (0:1), Сидоров, 29 (0:2), Мосейчук, 45+1 (0:3), Магомадов, 66 (1:3), Чуканов, 81 (1:4)
Волга Ул
Полетаев Хабибуллин Абазов Паскин (Цыганцов, 47) Рахманов (Морозов, 80) Ефремов Кротов (Герюгов, 55) Муромский (Махмутов, 46) Рахманов Магомадов Билалов (Джикия, 46)
Кубань
Нестеренко Хомуха Байрыев Гудков (Голосов, 85) Родин (Таказов, 76) Махатадзе (Горовых, 68) Абдоков (Югалдин, 85) Солоп (Чуканов, 68) Мосейчук Сидоров Безденежных
Предупреждения
Хабибуллин 9’, Герюгов 59’  -  Хомуха 66’, Мосейчук 87’
Судьи
Шафеев (Волгоград)

ФК Волга (Ульяновск)
ФК КАМАЗ
ФК Краснодар-2
ФК Кубань
0
Читайте также
5 доступных продуктов, которые снизят уровень холестерина в крови
В шахматном мире России присудили разгромную победу над Украиной. Аркадий Дворкович выиграл президентские выборы FIDE
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Алания» обыграла «Уфу», «Родина» и «Волгарь» сыграли вничью
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости