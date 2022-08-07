«Кубань» разгромила «Волгу», КАМАЗ и «Краснодар-2» сыграли вничью

«Кубань» победила «Волгу» в матче 4-го тура первой лиги со счетом 4:1.

В составе победителей отличились Нури Абдоков, Максим Сидоров, Илья Мосейчук и Андрей Чуканов. Единственный гол «Волги» забил Чингиз Магомадов.

В другом матче тура КАМАЗ и «Краснодар-2» сыграли вничью (1:1).

У КАМАЗА забил Валентин Пальцев. В составе «Краснодара» голом отметился Дмитрий Пивоваров.

«Кубань» набрала 7 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице первой лиги. У «Волги» одно очко и 17-я позиция.

КАМАЗ лидирует в турнирной таблице с 10 очками. В активе «Краснодара-2» 7 очков и 7-я строчка.