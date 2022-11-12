Дубль Билалова принес «Волге» победу над «Уфой»

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«Волга» обыграла «Уфу» в матче 18-го тура первой лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе команды из Ульяновска отличился Билал Билалов, оформивший дубль.

У клуба из Уфы гол забил Алексей Евсеев.

«Волга» с 12 очками занимает последнее место в турнирной таблице ФНЛ. «Уфа» расположилась на 13-й строчке (18 очков).