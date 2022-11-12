Дубль Билалова принес «Волге» победу над «Уфой»
«Волга» обыграла «Уфу» в матче 18-го тура первой лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1.
В составе команды из Ульяновска отличился Билал Билалов, оформивший дубль.
У клуба из Уфы гол забил Алексей Евсеев.
«Волга» с 12 очками занимает последнее место в турнирной таблице ФНЛ. «Уфа» расположилась на 13-й строчке (18 очков).
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|17
|10
|5
|2
|34-17
|35
|
2
|Балтика
|17
|8
|8
|1
|30-20
|32
|
3
|Рубин
|17
|8
|6
|3
|31-21
|30
|
4
|Енисей
|17
|8
|6
|3
|26-19
|30
|
5
|Арсенал
|17
|8
|4
|5
|25-19
|28
|
6
|КАМАЗ
|17
|7
|6
|4
|22-15
|27
|
7
|СКА-Хаб.
|17
|7
|5
|5
|30-20
|26
|
8
|Волгарь
|17
|7
|5
|5
|18-15
|26
|
9
|Динамо Мх
|18
|6
|7
|5
|14-14
|25
|
10
|Шинник
|17
|7
|3
|7
|20-20
|24
|
11
|Нефтехимик
|17
|6
|6
|5
|16-12
|24
|
12
|Акрон
|17
|4
|8
|5
|18-23
|20
|
13
|Уфа
|18
|4
|6
|8
|14-24
|18
|
14
|Родина
|17
|4
|5
|8
|14-22
|17
|
15
|Велес
|18
|5
|1
|12
|13-30
|16
|
16
|Кубань
|17
|4
|4
|9
|16-19
|16
|
17
|Краснодар-2
|17
|3
|3
|11
|11-28
|12
|
18
|Волга
|18
|2
|6
|10
|13-27
|12
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|12.11
|14:00
|
Велес – Динамо Мх
|0 : 1
|12.11
|16:00
|
Волга – Уфа
|2 : 1
|13.11
|11:00
|
СКА-Хаб. – КАМАЗ
|- : -
|13.11
|15:00
|
Волгарь – Балтика
|- : -
|13.11
|16:00
|
Арсенал – Краснодар-2
|- : -
|13.11
|16:00
|
Кубань – Нефтехимик
|- : -
|13.11
|16:00
|
Рубин – Енисей
|- : -
|13.11
|16:00
|
Шинник – Акрон
|- : -
|13.11
|17:00
|
Алания – Родина
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|9
|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|7
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|9
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|6
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Марат Бокоев
Велес
|16
|1
|1
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|13
|1
|5
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|9
|1
|4
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